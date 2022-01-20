94-летний мужчина и 71-летняя женщина создали семью в Нижегородской области

94-летний нижегородец стал самым возрастным женихом, вступившим в брак на территории региона в 2021году. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на итоговой пресс-конференции 19 января.

По ее словам, избранницей долгожителя стала 71-летняя женщина. Также в ушедшем году был зарегистрирован брак между 89-летниммужчиной и 66-летней женщиной.

В целом на территории региона по итогам года было зарегистрировано свыше 18 тысяч браков, что на 16,6% больше, чем в 2020 году. Чаще всего в брак вступают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за год родилось свыше 23 тысяч детей. В основном мамами становятся женщины в возрасте от 30 до 39 лет.