Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 6:34

94-летний мужчина и 71-летняя женщина создали семью в Нижегородской области

Этот брак оказался самым возрастным в регионе по итогам 2021 года
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

94-летний нижегородец стал самым возрастным женихом, вступившим в брак на территории региона в 2021году. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на итоговой пресс-конференции 19 января.

По ее словам, избранницей долгожителя стала 71-летняя женщина. Также в ушедшем году был зарегистрирован брак между 89-летниммужчиной и 66-летней женщиной.

В целом на территории региона по итогам года было зарегистрировано свыше 18 тысяч браков, что на 16,6% больше, чем в 2020 году. Чаще всего в брак вступают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за год родилось свыше 23 тысяч детей. В основном мамами становятся женщины в возрасте от 30 до 39 лет.