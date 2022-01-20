Почти 690 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода этой зимой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Более 687 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы с улиц Нижнего Новгорода за зимний период. Это на 86% больше, чем было вывезено за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Вадим Нанаев в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству 19 января.

- В этом году без учета самосвальной техники задействовано порядка 430 единиц: 340 единиц муниципальной техники и порядка 88 единиц машин субподрядных организаций. Субподрядные организации содержат около 25% площади улично-дорожной сети - в основном это дороги с низкой интенсивностью движения, внутриквартальные проезды и дороги частного сектора, - пояснил Вадим Нанаев.

По данным метеослужбы, на территории Нижнего Новгорода в декабре выпало порядка 87 мм осадков, что составляет 143% месячной нормы (норма – 59 мм). С 1 по 13 января 2022 года выпало порядка 43 мм осадков, что составляет 87% от месячной нормы осадков в январе (норма – 50 мм). Общее количество осадков, выпавших за зимний период в Нижнем Новгороде, составляет 130 миллиметров.

Вадим Нанаев также напомнил, что сейчас в Нижнем Новгороде из-за обильных снегопадов действует режим повышенной готовности, перед дорожными службами поставлена задача по обеспечению бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов. Дополнительно привлечена техника, организовано круглосуточное дежурство должностных лиц, контролирующих качество уборки.