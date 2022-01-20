Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов в 2022 году. Фото: завод "Красное Сормово"

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» планирует завершить строительство 11 сухогрузов проекта RSD 59. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Предприятие приступило к их строительству минувшим летом по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

- На сегодня 10 сухогрузных теплоходов находятся в разной степени готовности – от сборки днищевых секций до монтажа оборудования. Все суда, согласно условиям контракта, должны быть переданы заказчику в этом году, - рассказал генеральный директор завода Михаил Першин.

Кроме того, в этом году «Красное Сормово» продолжит работу по созданию пяти краболовов проекта КСП01 для компаний «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума». Одно судно должно быть готово в 2023 году, еще четыре – в 2024-м.

По словам Михаила Першина, строительство идёт с опережением графика.

- Краболовы – процессоры – технологически сложные суда: фактически, они будут плавучими фабриками по переработке краба. На берег суда будут привозить уже готовую замороженную продукцию, поэтому спецоборудования в трюме достаточно много, - пояснил Михаил Першин.

Краболовы-процессоры проекта КСП01 – уникальное судно: ранее в России подобные плавучие фабрики никогда не строились.