Каток в ТРЦ Oceanis Mall в Нижнем Новгороде закрывается на реконструкцию до февраля

Только на прошлой неделе нижегородцы радовались тому, что в торгово-развлекательном центре Oceanis Mall на проспекте Гагарина открылся новый каток, как вдруг стало известно, что уже с 20 января он будет закрыт на реставрацию. Об этом представители катка сообщили в социальных сетях.

- Откроется он не позднее 2 февраля, точную дату сообщим позже, - написали под публикацией. - До встречи на обновленном катке.

В комментариях посетители катка поинтересовались, что же за реконструкция ожидает и так совсем новую ледовую площадку, а ответ оказался прост - будут переделаны бортики коробки.

Напомним, что ТРЦ «Океанис» открылся в Нижнем Новгороде 25 ноября и «Комсомолка» рассказывала и показывала, как он выглядит изнутри. Так, торговый центр похож на декорации к фильму про далекое будущее: он имеет лаконичный футуристичный интерьер, в котором, кажется, нет ничего лишнего.

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