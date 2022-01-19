Участок трассы Р-158 в Нижегородской области расширят до четырёх полос

Участок федеральной трассы Р-158 планируют расширить в Нижегородской области. В настоящее время ведется разработка проекта, согласно которому предполагается модернизация трассы от Нижнего Новгорода до платной автомагистрали М-12. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Капитальному ремонту подлежит дорога от поселка Нижегородец до обхода Арзамаса, её хотят расширить до четырёх полос. Так, проектная документация разрабатывается по участку от 40 по 52 километр, а также от 52 по 77 километр.

В скором времени будет организован конкурс по выбору подрядчика для создания проекта участка с 77 по 104 километр. Полностью завершить проектирование намерены в начале 2023 года, после чего необходимо будет получить согласие госэкспертизы.

Отмечается, что основная задача – создание современной и безопасной дороги с высокой пропускной способностью.

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