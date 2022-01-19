Крещенские купания впервые прошли на Лукерьинском пруду в Кстове

Территория пруда благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В ночь с 18 на 19 января 2022 года в Нижегородской области по традиции прошли праздничные богослужения и крещенские купания. Впервые за последние несколько лет освященную купель организовали и на Лукерьинском пруду в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

У водоема дежурили сотрудники МЧС и врачи, а после окунания в прорубь всем желающим предлагали угоститься горячи чаем из самовара.

Известно, что в предыдущие годы купель для православных верующих находилась либо на реке Кудьме, либо на Волге, либо для окунания устанавливали специальный бассейн на центральной городской площади. В этом году выбор пал на пруд, расположенный в центре Кстова, чтобы местным было удобно добираться туда из любой части города.

Новое место для крещенских купаний в Кстове появилось после того, как территорию Лукерьинского пруда благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Здесь очистили берега, построили смотровые площадки, установили новое освещение и проложили пешеходные дорожки.

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