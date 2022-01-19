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Общество19 января 2022 13:42

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за иностранцев, прибывших в Нижний Новгород без ПЦР-теста

Решение пытались обжаловать, но апелляция осталась без удовлетворения
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Авиакомпания S7 Airlines (Сибирь) привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-карантинного контроля. Арбитражный суд оштрафовал авиакомпанию на 20 тысяч рублей из-за иностранцев, прибывших в Нижний Новгород без ПЦР-теста. Об этом сообщает региональное управления Роспотребнадзора.

Руководство авиакомпании пыталось обжаловать постановление по этому делу в Арбитражном суде Новосибирской области, но решение было оставлено без изменений. Тогда авиакомпания «Сибирь» подала апелляционную жалобу и на вынесенный ранее вердикт, но и Седьмой Арбитражный апелляционный суд её не удовлетворил.

Напомним, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, по правилам все прибывшие из-за границы обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус. Однако некоторые пренебрегают этим требованием, за что приходиться платить штрафы.

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