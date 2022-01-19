Нижегородские власти подбирают участок для возведения биатлонного комплекса

Биатлонный комплекс планируют создать в Нижегородской области. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном Минспорта.

- В настоящее время правительством Нижегородской области ведется работа по поиску земельного участка, подходящего для строительства биатлонного комплекса. Планируется, что для строительства биатлонного комплекса будут привлечены средства инвестора. Вопрос привлечения средств областного бюджета не рассматривается, - рассказали в Министерстве.

Также там особо отметили, что этот спортивный комплекс будет доступен для граждан.

Кроме того, у правительства региона есть информация о том, что инвестор не планирует менять свои планы по поводу участия в этом проекте.