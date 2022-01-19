В МФЦ на Славянской объяснили, как борются с плесенью

С чёрной плесенью борются в здании многофункционального центра на улице Славянской в Нижнем Новгороде. Руководство учреждения вместе с обслуживающей эту территорию организацией держит на контроле вопрос избыточной влажности в помещении. Об этом сообщает МФЦ Нижегородской области.
- На данный момент проведена обработка стен во избежание образования плесени, - отмечают в ведомстве.
Также в этом офисе МФЦ располагается пять туалетных комнат, из которых три предназначены для посетителей, а другие два для сотрудников. Все они, как сообщается, находятся в рабочем состоянии.
Напомним, ранее нижегородцы в социальных сетях жаловались на бездействие со стороны руководства МФЦ, где проросла черная плесень и не работают туалеты.
- Кто принимал это здание? Может, лучше его спросить? – подметил местный житель Антон Родионов в комментариях к посту.
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