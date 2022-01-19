Свыше 18 тысяч нижегородских пар заключили брак в 2021 году

18787 браков зарегистрировано в Нижегородской области в 2021 году, сообщила руководитель ГУЗАГС по региону Ольга Краснова на итоговой пресс-конференции 19 января.

По ее словам, количество браков выросло на 16,6%, однако в 2020 году на эту цифру повлияли коронавирусные ограничения.

- Основное количество браков – это первые браки, их было более 12 тысяч, и еще более6тысяч это повторные браки, - заметила Краснова.

Чаще всего, в брак вступали в возрасте от 25 до 34 лет. Вторая категория вступающих в брак разнится в зависимости от пола. Так, у мужчин распространены браки в возрасте35 лет и старше, а у женщин – от 18 до24 лет.

Самые возрастные браки заключены между мужчиной в возрасте 94 лет и женщиной в возрасте 71 года. Еще один такой брак был между мужчиной в возрасте 89 лет и женщиной 66 лет.