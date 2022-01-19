Роспотребнадзор: «Омикрон» стал больше похож на грипп

Выявляемый в Нижегородской области штамм коронавируса «омикрон» становится все больше похож на грипп. Об этом на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Выявляемый «омикрон», в отличие от прежнего ковида, становится все больше похож на грипп, - отметила специалист. – При нем нет выраженной потери обоняния или вкуса, но зато есть кашель и чихание. Именно поэтому всех людей с признаками ОРВИ и нужно тестировать на коронавирус. Я еще раз призываю нижегородцев не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области был выявлен 881 новый случай коронавируса. Одновременно с этим в регионе уже обнаружено 10 случаев «омикрона», три из которых – завозные. В частности, пациенты прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля.