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Общество19 января 2022 11:02

Роспотребнадзор: «Омикрон» стал больше похож на грипп

Специалисты рассказали об отличительных особенностях штамма
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Выявляемый в Нижегородской области штамм коронавируса «омикрон» становится все больше похож на грипп. Об этом на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Выявляемый «омикрон», в отличие от прежнего ковида, становится все больше похож на грипп, - отметила специалист. – При нем нет выраженной потери обоняния или вкуса, но зато есть кашель и чихание. Именно поэтому всех людей с признаками ОРВИ и нужно тестировать на коронавирус. Я еще раз призываю нижегородцев не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области был выявлен 881 новый случай коронавируса. Одновременно с этим в регионе уже обнаружено 10 случаев «омикрона», три из которых – завозные. В частности, пациенты прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля.