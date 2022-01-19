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Общество19 января 2022 9:59

26,3 тысячи детей родились в Нижегородской области за 2021 год

Мальчиков в регионе традиционно рождается больше, чем девочек
Мария СОРОКИНА
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26361 ребенок появился на свет в Нижегородской области в 2021 году б этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС по региону Ольга Краснова на итоговой пресс-конференции 19 января.

По ее словам, это на 5% меньше по сравнению с 2020 годом.

- Традиционно в Нижегородской области мальчиков рождается больше, чем девочек, и ушедший год тоже не стал исключением. В 2021году родилось на 805мальчиков больше, чем девочек, то есть, 13582 мальчика и 12777 девочек, - рассказала она.

По словам Красновой, запрошлый год в регионе появилось на свет 326двоен и две тройни. Кроме того, растет количество многодетных семей. В 2021 году семей, где родился третий ребенок, оказалось 4444, что является рекордом последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в пяти нижегородских семьях появился на свет одиннадцатый ребенок.