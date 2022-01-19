167 несовершеннолетних нижегородок стали мамами в 2021 году

167 нижегородок в возрасте младше 18 лет стали мамами в 2021году. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на итоговой пресс-конференции 19 января. По ее словам, количество несовершеннолетних мам снизилось по сравнению с 2021 годом. Так, 13 нижегородок стали мамами в возрасте 14-15 лет, 154 – в возрасте 16-17 лет.

В целом возраст мам растет. Так, второй год подряд основная категория рожениц – женщины ввозрасте30-39 лет, которых в ушедшем году было 13140. Вторая возрастная категория мам – это женщины в возрасте от 20 до 29 лет (11492 женщины). Мам старше 40 лет было 987, а в возрасте от 18 до 19 лет – 575.

Во многих семьях появляются вторые и третьи дети, увеличивается количество многодетных семей. Так, третий ребенок в прошлом году родился в 4444 семьях – это самый большой показатель за последние пять лет. Также насчитывается 1079 семей, где появился четвертый ребенок, 362 семьи, где появился пятый ребенок, 120 семей, где появился шестой ребенок 50 семей где появился седьмой ребенок, 28 семей, где родился восьмой ребенок, 11 семей где появился девятый ребенок, 9 семей где родился десятый ребенок и 5 семей где родился одиннадцатый ребенок.