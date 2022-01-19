В 10 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в 10 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 238 257 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 92 255 зараженных, а остальные 146 002 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (22 229 человек) и на Бору (11 273 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (508 человек) и Спасском районе (513 человек).

К слову, положительная динамика выздоровлений от COVID-19 уменьшилась. Так, за сутки число новых выздоровевших пациентов составило 42 нижегородца. Всего с начала пандемии COVID-19 побороли уже 224 111 жителей Нижегородской области.

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