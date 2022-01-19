Нижегородский аэропорт обслужил рекордные 1,48 млн человек в 2021 году

Международный аэропорт имени В.П. Чкалова обслужил 1,48 миллион человек за 2021 год, что на 31% больше по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Это рекордное количество пассажиров для нижегородской воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Больше всего за год пассажиры летали по Росси, в общей сумме перелеты внутри станы совершили 1,1 миллион человек, а это на 42% больше чем в 2019 году. Популярными направлениями у нижегородцев по-прежнему оставались обе столицы и курорты российского юга. Также очень часто из Нижнего Новгорода путешествовали самолетом в Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

- В 2021 году из Нижнего Новгорода выполнялись рейсы в рамках регулярной полетной программы по 23 направлениям в обход Москвы, - сообщили в ведомстве. - Такими перелетами воспользовались более 626 тысяч пассажиров.

В 2021 году из нижегородского аэропорта открылось обслуживание и новых направлений, среди которых рейсы в Астрахань, Волгоград, Геленджик и Мурманск. После длительного перерыва были возобновлены полеты в Калининград, Норильск, Уфу.

Также рост пассажиропотока отметили и на международных направлениях. Например, летом самой популярной для нижегородских путешественников стала Турция, а на курорты Анталии отправились почти 82 тысяч туристов.

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