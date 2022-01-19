881 новый случай коронавируса выявлен в Нижегородской области за сутки

За последние сутки на территории Нижегородской области выявлен 881 новый случай коронавируса. Об этом на специальном брифинге в НИжегородском областном информационном центре сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- После окончания новогодних праздников заболеваемость коронавирусом начинает расти. За последние сутки был выявлен 881 новый случай заражения. Однако мы находимся только в начале пятой волны, - отметила Наталья Садыкова.

При этом говорить о массовом распространении штамма «омикрон» пока не приходится – на сегодняшний день в регионе выявлено десять случаев нового штамма. Три из них завозные – из Израиля, Доминиканы и Израиля. Однако специалисты не исключают, что дальнейший рост заболеваемости может быть связан с распространением вируса «омикрон».