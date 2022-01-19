Один из клиентских офисов «ТНС энерго НН» в заречной части города прекращает свою работу 1 февраля

С 1 февраля 2022 года Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, прекращает работу.

По вопросам энергоснабжения потребители могут обратиться в ближайшие Центры обслуживания клиентов по адресам:

• г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.6

• г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б

Обращаем внимание, что большинство вопросов по энергоснабжению можно решить дистанционно, без обращения в Центры обслуживания:

- на сайте компании в разделе «Помощь»/«Написать обращение как частный клиент»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго» и на сайте компании nn.tns-e.ru в личном кабинете;

- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.