Олег Лавричев: «Славная традиция Крещения на Руси – прощать старые обиды»

Уважаемые нижегородцы!

От всей души поздравляю вас со светлым праздником Крещения Господня!

Крещение Господне - один из двенадцати главных христианских праздников. Более тысячи лет, открывая истоки традиций христианства, он отправляет нас к заповедям веры, очищает нашу душу, освобождает от негатива, олицетворяет начало нового и дарит светлые надежды. Это обновление вдохновляет людей на добрые дела и поступки. Истинно веруя, человек становится милосерднее и светлее.

Еще одна славная традиция Крещения на Руси – прощать старые обиды, забывать о ссорах и раздорах, мириться с дорогими сердцу людьми. Пусть этот праздник станет поводом собраться вместе и провести морозный день за теплым душевным разговором, а святая крещенская вода станет защитой от всего плохого и оберегает от невзгод!

Пусть ваши дома наполнит благодать, воцарятся гармония, взаимопонимание и любовь, а в делах сопутствует успех! Доброго здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!