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Здоровье19 января 2022 7:18

Перечень медицинских услуг по ОМС в Нижегородской области расширен с 2022 года

Это касается как амбулаторного, так и стационарного лечения
Валерия МУРОМЦЕВА
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Перечень медицинских услуг по ОМС в Нижегородской области расширен с 2022 года.

Перечень медицинских услуг по ОМС в Нижегородской области расширен с 2022 года.

Фото: Маргарита КРАСНОВА

В Нижегородской области объем медицинской помощи, оказываемой населению в рамках обязательного медицинского страхования, будет увеличен в 2022 году. Программа государственных гарантий в этой сфере утверждена 29 декабря прошлого года постановлением правительства региона, сообщает областной территориальный фонд ОМС.

В частности, увеличены нормативы объема медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, включая дневной стационар.

Впервые с этого года вводятся нормативы в области медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, а также расширен перечень видов бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. Сюда включены коронарные ангиопластика или стентирование при ишемии, а также эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте.

Как отмечают в ТФОМС Нижегородской области, главной задачей программы госгарантий является обеспечение всем нижегородцам равных возможностей при получении медицинской и лекарственной помощи.