59-летний мужчина погиб на пожаре в Дивеевском районе

Мужчина погиб на пожаре в Дивеевском районе минувшей ночью. Трагедия произошла в селе Большое Череватово около полуночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 23:59 поступило сообщение о том, что на улице Ежкова горит дом. Пожар был ликвидирован в 01:26 на площади 80 квадратных метров, сгорел дом и надворная постройка, - рассказали в ведомстве.

В огне погиб 59-летний мужчина. Причиной возгорания, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

По оперативной информации МЧС, за минувшие сутки в Нижегородской области случилось семь пожаров, всего же с начала года в регионе зафиксировано 200 таких инцидентов.