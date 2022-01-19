Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 января

Электричество отключат по нескольким адресам в двух районах Нижнего Новгорода 19 января. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города.

В Приокском районе электроснабжение будет приостановлено в домах №2 и 4 по улице Сурикова. Жителям этих домов придется обходиться без света с 9 до 16 часов.

В Автозаводском районе свет отключат в домах №22 и 24 по улице Дьяконова, а также в доме №11 по улице Газовской. Впрочем, уже в 13 часов электроснабжение должно быть восстановлено.

В это время на объектах жилищно-коммунального хозяйства будут проводиться необходимые плановые работы.

Ранее сообщалось о том, что жителям Ленинского района, которые накануне остались без отопления из-за аварии, проведут перерасчёт.