Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 6:02

Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 января

Отключения запланированы в Приокском и Автозаводском районах
Валерия МУРОМЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Электричество отключат по нескольким адресам в двух районах Нижнего Новгорода 19 января. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города.

В Приокском районе электроснабжение будет приостановлено в домах №2 и 4 по улице Сурикова. Жителям этих домов придется обходиться без света с 9 до 16 часов.

В Автозаводском районе свет отключат в домах №22 и 24 по улице Дьяконова, а также в доме №11 по улице Газовской. Впрочем, уже в 13 часов электроснабжение должно быть восстановлено.

В это время на объектах жилищно-коммунального хозяйства будут проводиться необходимые плановые работы.

Ранее сообщалось о том, что жителям Ленинского района, которые накануне остались без отопления из-за аварии, проведут перерасчёт.