В нижегородской школе отправили на карантин целый класс из-за одного заболевшего ковидом ученика. Фото: Олег УКЛАДОВ

Настоящий скандал разгорелся в одной из школ Нижнего Новгорода, где из-за одного заболевшего ковидом ученика на карантин отправили целый класс. Информация об этом размещена в группе «Родительский комитет Нижегородской области» в Вконтакте.

Это произошло в школе №131 в микрорайоне «Цветы». Несколько дней назад один из учеников шестого класса заболел коронавирусом, в связи с чем в учебное заведение из Роспотребнадзора поступила бумага, согласно которой весь класс должен отправиться на карантин с 18 по 27 января. При этом, как уточняется в постановлении главного санитарного врача региона, карантину подлежат лишь дети, не привитые от ковида и не переболевшие им в последние полгода.

Возмущенные родители обратились в Роспотребнадзор, где им пояснили, что даже если ребенок привит (хотя вакцинация подростков в стране еще не началась) или болел коронавирусом в последние шесть месяцев, для допуска к очным занятиям ему необходимо предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на ковид. В случае отказа родителей от исследования ребенок должен находиться дома на карантине.