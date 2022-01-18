Движение на Казань по трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области восстановлено

Движение на Казань на 517 километре трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области было возобновлено. Сейчас машины проезжают по одной полосе в каждую сторону. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

В 20:55 дородным службам удалось разобрать часть барьерного ограждения, которая преграждала путь около поворота на Асташиху. Сотрудниками ГИБДД было организовано движение встречных потоков транспорта по той полосе дороги, которая ведет на Москву.

- Ликвидация последствий ДТП продолжается, - уточнили в ведомстве. - Для освобождения проезжей части задействована тяжелая техника.

Напомним, что около 17:50 водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением и наехал на отбойник, перегородив две полосы движения в сторону Казани.

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