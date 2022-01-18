Три высотных дома с подземными парковками построят на улице Родионова в Нижнем Новгороде

Три многоквартирных дома высотой от 20 до 24 этажей построят на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Проект планировки и межевания территории был утвержден региональным министерством градостроительной деятельности и развития агломераций. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Строительство нового жилого комплекса с подземными парковками будет вестись на территории, расположенной между домами №23 и №163В. Общая площадь застройки составляет 28,7 га.

Рабочими также будет проведено благоустройство, формирование внутриквартальных проездов и установлено наружное освещение. Проектом предусматривается создание открытых парковок и установка детских и спортивных площадок.

Ещё рядом с многоэтажками построят два детских садика на 120 и 240 мест, не обойдется и без возведения школы на 900 учеников.

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