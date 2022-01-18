Штраф грозит ДУКу Канавинского района из-за инцидента с застрявшей в снегу скорой помощи

Административное производство начали в отношении домоуправляющая компания Канавинского района, которая отвечает за уборку и вывоз снега на улице Витебской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ «Административно-техническая инспекция».
Напомним, сегодня днем в соцсетях появилось видео, где между домами №35 и №37 застрял автомобиль скорой помощи. Местный житель снял происходящее на камеру и задался вопросом, кому принадлежит этот нечищеный участок дороги – администрации или ДУКу.
- Почему никто не чистит? Разберитесь, пожалуйста! – просит очевидец.
Теперь ДУКу Канавинского района грозит штраф, санкции по статье 3.1 могут достигать суммы в размере до 40 тысяч рублей для юридических лиц.
Похожая ситуация произошла несколько дней в Ленинском районе - там, по словам очевидцев, застряла скорая, которая ехала на вызов к 5-летнему ребёнку. Вызволить её из снежной засады не могли практически целый час.
Вскоре стало известно, что на управляющую компанию ООО "Структура" также начато административное производство.
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