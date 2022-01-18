В Росгвардии прокомментировали инцидент с заблокированной пассажиркой канатной дороги

Сотрудники отдела вневедомственной охраны 18 января действительно были вызваны на станцию канатной дороги в городе Бор. Однако к моменту их прибытия конфликт уже был исчерпан. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

- Сотрудники отдела вневедомственной охраны прибыли по сигналу «тревога» на станцию канатной дороги города Бор, где происходил спор между пассажиркой и дежурным по станции, - рассказали в ведомстве. - Ко времени прибытия росгвардейцев конфликт был исчерпан, правоохранители убедились в безопасности на охраняемом объекте и убыли на маршрут патрулирования.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, где пассажирка канатной дороги пожаловалась, что ее заблокировали в кабинке станции за отказ надеть маску. При этом сама пассажирка уверяла, что надела маску на входе в кабинку.