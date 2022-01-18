Движение на Казань временно закрыто в Нижегородской области из-за ДТП на 517 километре трассы М-7 «Волга». Авария произошла 18 января около 17:20. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Предварительно сообщалось, что около поворота на Асташиху столкнулись два грузовых автомобиля, однако позже оказалось, что грузовой автомобиль просто наехал на отбойник. В настоящее время на указанном дорожном участке проводится операция по ликвидации последствий ДТП.

- Для освобождения проезжей части направлена тяжелая спецтехника, - отмечают в ведомстве.

Объехать перекрытый участок можно по следящему маршруту: поверните на Асташиху на 515 километре М-7, затем через Белозериху выезжайте на 521 километр М-7.

Нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

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