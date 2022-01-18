Жителям Ленинского района, которые накануне остались без отопления из-за аварии, проведут перерасчёт

Перерасчет за тепло и горячую воду проведут жителям Ленинского района, которые накануне замерзали в собственных квартирах из-за аварии. Отопления не было в 28 домах по улицам Перекопская, Диксона, Сафронова, Памирская, Каховская. Об этом сообщает «Теплоэнерго».

Как оказалось, 15 января неизвестные произвели несанкционированный отбор теплоносителя в промышленной зоне, из-за чего нарушился гидравлический режим и упало давление в системе теплоснабжения жилых домов.

К вечеру того же дня давление удалось стабилизировать, однако через сутки падение давления теплоносителя вновь зафиксировали на обратном трубопроводе на котельной по улице Памирская, 11.

- Для восстановления гидравлических параметров сотрудники АО «Теплоэнерго» были вынуждены ограничить подачу теплоносителя на трубопроводе, питающем промзону, - отметили в ведомстве. - По состоянию на 15:00 начался постепенный подъем температуры теплоносителя.

Вскоре удалось нормализовать работу внутридомовых систем и теплоснабжение было восстановлено.

В настоящее время, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение для пострадавших жителей, необходимо провести ремонт один из теплообменников. Пока рабочие будут заниматься ремонтными работами, дополнительно будет работать мобильная модульная котельная, которая не позволит жителям остаться без тепла.

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