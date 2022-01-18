Комиссия Думы по экологии ознакомилась с планами по очистке малой реки Борзовки

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии на заседании 18 января 2022 года ознакомились с ходом реализации мероприятий по очистке реки Борзовки в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области».

Как сообщил участникам заседания заместитель начальника управления распоряжения водными объектами и финансового обеспечения деятельности, начальник отдела водопользования и распоряжения водными объектами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Андрей Люлин, работы по расчистке русла реки Борзовки планируется провести на участке протяженностью около 4 км. В процессе очистки из русла реки будут изъяты и вывезены на полигон более 12 тысяч тонн отходов, а также кронированы растущие деревья.

По словам Андрея Люлина, привести русло реки в порядок планируется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2022-2023 годы. Общая стоимость работ оценивается в сумму около 40 млн рублей. Проект расчистки русла реки Борзовки получил положительное заключение государственной экспертизы. В результате его реализации улучшатся условия проживания 139 тыс. нижегородцев.

«Мы обращаемся к администрации Ленинского района и администрации города с просьбой после проведения мероприятий по расчистке объекта провести благоустройство прилегающей к реке территории. Здесь было бы неплохо по примеру Княгиниского района синхронизировать реализацию сразу двух проектов, расчистку реки и благоустройство прилегающей территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Отметим, что при расчистке рек Имзы и Княгинки мы уже используем данный опыт на практике», – сказал Андрей Люлин, отметив, что проект предусматривает только расчистку русла реки.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов сообщил, что на берегах Борзовки в границах участка очистки уже была проведена подготовительная работа, ликвидированы гаражи и несанкционированные свалки. «Работа будет продолжена. Но пока о комплексном благоустройстве территории говорить преждевременно, мы вернемся к этому вопросу после очистки русла», – пояснил он.

Депутаты также поставили вопрос о необходимости расчистки еще одной малой городской реки – Гнилички в Автозаводском районе.

Напомним, в июне 2021 года депутаты городской Думы приняли участие в акции по очистке берегов реки Левинки от мусора. Участники акции убрали скопившийся за зиму и весну на берегах реки мусор: крупные ветки, бутылки и упаковку. Кроме того, ПЭТ и стеклянные бутылки были рассортированы.

Справка:

Река Борзовка протекает на территории Нижнего Новгорода. Ее устье находится в 1 км по правому берегу реки Ржавка. Длина Борзовки составляет 5,6 км, площадь водосборного бассейна 9,5 км².