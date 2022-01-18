Вдвое больше квартир было передано застройщиками в 2021 году для расселения муниципального жилфонда

Общее количество ветхих и аварийных домов в Нижнем Новгороде сокращается и после внесения всех необходимых изменений в муниципальную адресную программу составит 1911 единиц. Об этом стало известно 18 января 2022 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Мария Павлова рассказала депутатам об основных показателях работы в данном направлении в 2021 году: «Было снесено 30 расселенных жилых домов. На 12 земельных участков во всех районах города, кроме Автозаводского, оформлены земельные отношения под новое строительство. 9 домов введены в эксплуатацию. Но главное, для расселения муниципального жилфонда застройщики передали городу беспрецедентное за последнее время количество квартир – 62, что вдвое больше, чем в прошлом году, и оплатили возмещение за собственников в размере более 36,5 млн. рублей».

Как сообщила Мария Павлова, переселением граждан из аварийного фонда в рамках государственной региональной программы на территории города занималось МКУ «Нижегородское жилищное агентство», созданное в августе 2021 года. По результатам электронных аукционов заключен 51 муниципальный контракт на поставку 125 жилых помещений на общую сумму 556,8 млн рублей. Средства были освоены по 45 муниципальным контрактам, оплата по оставшимся шести контрактам будет произведена в текущем году.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали профильным подразделениям городской администрации усилить работу по привлечению федеральных средств на расселение ветхого и аварийного жилищного фонда Нижнего Новгорода в рамках федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина также проинформировала членов комиссии о ходе строительства инженерной инфраструктуры к участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство в районе деревни Сысоевка Богородского района. Сети водопровода, введенные в эксплуатацию в феврале прошлого года, уже переданы в обслуживающую организацию. Строительство газопровода, который на сегодняшний день готов наполовину, в соответствии с муниципальным контрактом должно быть завершено во II квартале 2022 года.

Справка:

За время реализации Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде, с 2007 года, заключено 129 договоров по развитию застроенных территорий. В бюджет города поступило более 1,8 млрд рублей, расселено и снесено 345 домов, жилищные условия улучшили более 2 тыс. нижегородских семей. Кроме того, в рамках реализации программы построено 49 жилых домов, гостиница и административное здание.