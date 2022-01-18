Свыше 37 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области

С начала пандемии коронавирус был подтвержден у более чем 37 тысяч детей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- По данным на 17 января, в данный момент коронавирусом болеют 1206 детей, - рассказали в минздраве. – В больнице проходят лечение 47 юных пациентов. Среди них тяжелых и реанимационных случаев нет. Все они переносят болезнь в легкой или среднетяжелой форме.

Кроме того, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1891 беременной женщины.

- По данным на 17 января, в данный момент в регионе болеют 47 беременных женщин, - рассказали в региональном Минздраве. – Госпитализованы в стационары 18 беременных нижегородок.

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в регионе было выявлено 322 новых случая коронавируса.

- За последние сутки в регионе скончались от коронавируса 22 человека. Общее число умерших с начала пандемии составило 10 247 человек, - говорится в сообщении на портале Стопкоронавирус. рф. – Также за сутки в регионе выздоровели 29 человек. Общее число выздоровевших сейчас составляет 224 069 человек.