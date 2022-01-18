Свыше 35 тысяч вызовов поступило за неделю в службу «112» в Нижегородской области

За неделю в экстренную службу «112» в Нижегородской области поступило свыше 35 тысяч вызовов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Эта цифра превысила даже показатель за новогодние праздники. Большинство звонков касалось снежных завалов, образовавшихся после снегопада, - рассказал начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий. – Чаще остальных обращались жители Кстовского и Богородского районов.

А вот количество вызовов в пожарную службу наоборот сократилось на 10% - за неделю поступил 221 вызов. Также пошло на убыль и количество обращений в скорую помощь – чуть больше 8 тысяч вызовов.