Нижегородский водоканал проверил качество воды в храмах накануне Крещения

Накануне праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, Нижегородский водоканал провел проверку качества питьевой воды в православных храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Воду поступает в храмы из водопровода или близлежащих скважин, поэтому есть необходимость в ее оценке по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Результаты показали, что вода в 34 храмах соответствует санитарным и гигиеническим нормам.

Адреса храмов:

1. Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» - ул. Даргомыжского, 15в

2. Спасо-Преображенский собор – ул. Щербакова, 11

3. Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» – ул. Люкина, 9

4. Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы– ул. Топольная, 11а

5. Храм в честь Преображения Господня (Карповка) –ул. Суздальская, 58

6. Собор Александра Невского- ул. Стрелка, 3а

7. Староярмарочный собор – ул. Ярмарочный проезд, 10а

8. Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери - ул. Гордеевская, 141а

9. Храм в честь Преображения Господня – ул. Интернациональная, 81а

10. Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы – ул. Рождественская, 34

11. Храм в честь Святителей Московских – ул. Короленко, 14

12 Храм в честь святых апостолов Петра и Павла– ул. Горького, д. 141а

13. Храм во имя Всемилостивейшего Спаса– ул. Горького, 177а

14. Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – ул. Нестерова, д.2

15. Храм в честь Живоначальной Троицы – ул. Овражная, д. 94

16. Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества – ул. Бекетова, д. 61

17. Вознесенский Печерский мужской монастырь– ул. Приволжская слобода, д. 108

18. Благовещенский собор – пер. Мельничный, д. 10

19. Храм в честь святителя Алексия, митрополита Московского - ул. Черниговская, д. 7а

20. Благовещенский мужской монастырь – пер. Мельничный, д. 8

21. Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи – Ивановский съезд,1 б

22. Крестовоздвиженский женский монастырь – Окский съезд, д. 2 б

23. Часовня Святой Великомученицы Варвары – ул. Варварская, д. 36

24. Церковь рядом со школой – Зеленый город

25. Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона – пр. Гагарина, д. 119 а

26. Собор в честь Архангела Михаила – Кремль, д. 2

27. Храм в честь Вознесения Господня – ул. Ильинская, д. 54

28. Храм в честь Воскресения Христова – ул. Шевченко, д. 1а

29. Храм в честь святых Жен Мироносиц – ул. Добролюбова, д. 13а

30. Храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского – ул. Сергиевская, д. 25а

31. Церковь в честь Успения Божией Матери – пер. Крутой, д. 3

32. Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы – ул. Заломова, д. 21а

33. Храм в честь святого пророка Божия Илии – ул. Ильинская, д. 9

34. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери – ул. Планетная, 25б.

К тем храмам, где нет централизованного водоснабжения, Нижегородский водоканал 18 и 19 января направит автоцистерны с питьевой водой высокого качества для освящения. Так, в частности, воду доставят в следующие храмы:

- храм в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума» (пр. Молодежный, 23а),

- храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (ул. Бахтина, 9а),

- храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона (б-р Южный,18а),

- храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Катерная, рядом с д.2),

- храм в честь иконы Божией Матери «Нечаяная радость» (пр. им. 70-летия Великого Октября, 2),

- храм в честь святой мученицы Людмилы, княгини Чешской (ул. Троицкая, 64а).