Пятиэтажная сосулька образовалась на жилом доме в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

Жильцы многоквартирного дома на улице Богородского в Советском районе Нижнего Новгорода пожаловались на гигантскую сосульку, которая протянулась с первого по пятый этаж. Фотографиями жильцы поделились в социальных сетях.

- С крыши течёт вода, откуда она там берётся — непонятно. Образовалась наледь — одна сплошная сосулька с первого по пятый этаж, - пожаловался местный житель Андрей Ямщиков в группе «Типичный Нижний Новгород». - Вода начала просачиваться в квартиру, не успеваем собирать ее. Звонили в ДУК Советского района 13 января, на следующий день приезжали, сбили мелкие сосульки и уехали. Но наша проблема осталась не решена.

По словам местных жителей, с этой проблемой в домоуправляющую компанию они обращались не раз. Однако с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Самим сбивать сосульку они не решаются, опасаясь повредить окна соседей. Тем более, что пока течет вода, сосульку будет образовываться снова.

Напомним, сегодня из-за сошедшей глыбы льда в Нижнем Новгороде погиб 56-летний местный житель. На него обрушился гигантский ледяной столб. Это произошло в процессе срезания наледи собственником промышленного здания.