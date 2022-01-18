Почти в два раза выросло время просмотра контента в онлайн-кинотеатре Wink в 2021 году
В общей сложности 1,2 млрд часов пользователи видеосервиса Wink провели за просмотром художественных и анимационных фильмов, сериалов, документальных картин, концертов и другого контента в 2021 году. Онлайн-кинотеатр ощутимо укрепил свои позиции в рейтинге сервисов: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом.
Самое большое число просмотров в 2021 году набрала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все представленные на сервисе голливудские блокбастеры. А общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов.
В условиях пандемии ограничений, связанных с COVID-19, онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи, потому что смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно. Например, если родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев "своих" сериалов на телеэкране, дети в то же время могут наслаждаться мультиками на компьютере, смартфоне или планшете.
Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.
Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.
Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).
Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):
«Батя» (16+);
«Душа» (6+);
«Райя и последний дракон» (6+);
«Холодное сердце 2» (6+);
«Куриоса» (18+);
«Фиксики: Большой секрет» (6+);
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);
«Том и Джерри» (6+);
«Мстители: Финал» (16+);
«Моана» (6+);
«Зверополис» (6+);
«Соник в кино» (6+);
«Тролли. Мировой тур» (6+);
«Холодное сердце» (0+);
«Суперсемейка 2» (6+);
«Круэлла» (12+);
«Смешарики. Начало» (0+);
«Тайна Коко» (12+);
«Скуби-ду!» (2020, 6+);
«Король Лев» (2019, 6+).
На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.
Топ-20 в покупках (включая аренду контента):
«Босс-молокосос» (6+);
«Босс-молокосос 2» (6+);
«Форсаж 9» (12+);
«Мортал Комбат» (18+);
«Холодное сердце 2» (6+);
«Щенячий патруль в кино» (6+);
«Батя» (16+);
«Райя и последний дракон» (6+);
«Душа» (6+);
«Гнев человеческий» (18+);
«Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);
«Гринч» (6+);
«Лука» (6+);
«Один дома» (0+).
«Семейка Крудс: Новоселье» (6+);
«Годзилла против Конга» (12+);
«Соник в кино» (6+);
«Тролли. Мировой тур» (6+);
«Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);
«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).
Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик», опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю серию пацанского сериала «Зёма».
Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:
«Небо» (12+);
«Летчик» (12+);
«Круиз по джунглям» (12+);
«Черная вдова» (16+);
«Лука» (6+);
«Круэлла» (12+);
«Дракулов» (16+);
«Райя и последний дракон» (6+);
«Зёма 3. Новогодний замес» (18+);
«Бабки» (16+).
Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:
«Веном 2» (16+);
«Один дома» (0+);
«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);
«Дюна» (2021, 12+);
«Не время умирать» (12+);
«Гринч» (6+);
«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);
«Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);
«Тихий омут» (18+);
«Босс-молокосос 2» (6+).