Свыше 500 случаев гриппа выявили в Нижегородской области

В период с 10 по 16 января в Нижегородской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. На данный момент в регионе уже подтверждено 503 случая гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

- Сейчас в регионе зафиксировано 502 случая гриппа А и один случай гриппа В, - рассказали в ведомстве. – Чтобы разграничить потоки, в нижегородских школах вводятся карантины или переходы на дистанционный режим работы.

По данным на 18 января, полный или частичный карантин введен в 2,8% школ и детских садов. Карантин вводится в связи с ОРВИ и коронавирусом. Данные ограничительные меры позволяют снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детского населения.