75 км трубопроводов введено в эксплуатацию после реконструкции

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта за 2021 год.

В минувшем году после реконструкции в эксплуатацию введено 75 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе два подводных перехода. Цель выполненных работ - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В общей сложности было реконструировано 11 объектов линейной части.

Основной объем работ проводился на участках нефтепродуктопроводов Новки – Рязань, Рязань – Москва, Горький–Рязань–2 и нефтепроводов Сургут – Полоцк, Альметьевск – Горький-3, Ярославль – Москва, Горький–Рязань–1. Работы выполнялись на территории Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областей и Республики Марий Эл.

В 2021 году для обслуживания трубопроводов построено более 7 км воздушных линий электропередачи, введен в эксплуатацию узел системы очистки и диагностики, три блок-бокса пунктов контроля и управления, а также три узла запорной арматуры.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» продолжало выполнение работ в рамках программы повышения энергоэффективности производственных объектов. Произведена замена трёх магистральных насосных агрегатов в комплекте с электродвигателями на нефтеперекачивающей станции «Балахониха». Новое насосное оборудование обладает повышенным КПД, что позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти. Выполненные мероприятия позволят повысить энергоэффективность, промышленную и экологическую безопасность производственных объектов.

Завершены работы по оснащению централизованной системой противоаварийной автоматики Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы с отводами на аэропорты. Новой системой также оснащены подводящие нефтепродуктопроводы от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская». Внедрение системы для нефтепродуктопроводов Московского региона позволило повысить уровень безопасности, а также снизить вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций на линейной части трубопроводов.

Комплекс технических мероприятий выполнялся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями Российской Федерации.