Нижегородский политех принял участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае

17 января в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», проходящей в Дубае (ОАЭ), открылась тематическая неделя Госкорпорации «Росатом» «Высокие технологии для устойчивого будущего».

Деловая программа недели включает в себя серию мероприятий, посвященных широкому спектру ядерных технологий и их применению, направленному на улучшение качества жизни и решение глобальных социальных, экономических и экологических проблем.

Программу тематической недели открыла серия мероприятий, посвященных презентации индекса человекоцентричности как инструмента оценки системы подготовки кадров и обсуждения форматов международного сотрудничества по продвижению инженерного образования и развитию карьеры в атомной отрасли. Их предваряло вступительное слово заместителя генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяны Терентьевой.

В сессии участвовали руководители и ведущие эксперты Международного агентства по атомной энергии, Росатома, компании DP World, Международной организации работодателей, Университета Халифы (ОАЭ), Высшей школы экономики (Россия), Международного молодежного ядерного конгресса, группы компаний «Университет сингулярности» (США), а также ведущих вузов России, Италии и Великобритании.

Нижегородский государственный технический университет как один из членов Ассоциации высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» был пригашен для участия в открытии тематической недели. Университет представляли: ректор Сергей Дмитриев, директор института ядерной энергетики и технической физики Александр Хробостов и начальник отдела международных связей Ольга Ходыкина.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева является одним из ведущих центров подготовки кадров для атомной отрасли. Выпускники вуза ежегодно пополняют ряды сотрудников предприятий Росатома.

В опорном вузе Росатома разрабатывают цифровые двойники ядерных энергетических установок для ОКБМ «Африкантов» и занимаются переподготовкой в стенах технического университета специалистов-атомщиков для работы в сфере промышленности сжиженного природного газа.

Другие разработки вузовских учёных - цифровые модели атомных электростанций - находят применение в проектируемых сотрудниками «Атомстройэкспорта» и сооружаемых в различных странах АЭС.

В техническом университете (совместно с РФЯЦ – Всероссийским НИИ экспериментальной физики) открыты кафедры цифровой экономики и цифрового производства. Сотрудники вуза участвуют в разработке отечественных программных комплексов в кооперации с коллегами из ВНИИЭФ и его нижегородского филиала - НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова.

Политех является одним из трех российских вузов, входящих в международную сеть «Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий STAR-NET», существующую под эгидой МАГАТЭ, а ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев избран в состав президиума STAR-NET.

По договоренности с Госкорпорацией «Росатом» технический университет готовит кадры для зарубежных АЭС малой и средней мощности. Впервые в 2021 году в стенах института ядерной энергетики и технической физики НГТУ им. Р.Е. Алексеева начата подготовка иностранных специалистов для АЭС малой и средней мощности. Это первый в России и в мире цикл лекций по дополнительному профессиональному образованию. Помимо подготовки специалистов, вуз участвует и в разработке оборудования для таких станций.

Сессии, которые пройдут в рамках тематической недели, будут посвящены освоению Северного морского пути как экономического «коридора» для развития глобальной торговли, перспективам строительства АЭС большой мощности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и станций малой мощности (АСММ) как перспективному направлению атомной энергетики.

Специальная сессия будет проведена по одной из насущных проблем устойчивого развития – борьбе с изменением климата, мерам по достижению целей углеродной нейтральности, а также вопросам зеленого финансирования низкоуглеродных и устойчивых проектов. Значительное внимание также будет уделено перспективным технологиям, реализуемым предприятиями Росатома, включая ветроэнергетику, композитные материалы, цифровые решения для государственных секторов и промышленности, технологии в области квантовых вычислений и другим.

«Философия Росатома заключается в том, чтобы сделать переход к низкоуглеродной энергетике и устойчивой экономике более эффективным для всех. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться в ходе тематической недели своим видением того, как ядерные технологии и другие инновации, которые Росатом предлагаем зарубежным партнерам, вносят неоценимый вклад в создание устойчивого будущего для молодых поколений», - прокомментировал событие Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Программа мероприятий тематической недели Росатома на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» рассчитана до 24 января 2022 года.