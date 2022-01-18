22-летняя американка получит российский паспорт в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошла церемония вступления в гражданство РФ шести иностранцев. Среди них оказалась и 22-летняя американка Полина Тимина, окончившая в 2020 году Даремский университет в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- По традиции, мероприятие началось с исполнения государственного гимна России. В торжественной обстановке бывшие граждане иностранных государств торжественно зачитали текст Присяги, - говорится в сообщении. – В соответствии с ней клянутся соблюдать Конституцию и законодательство России, защищать свободу и независимость страны.

По словам гражданки США, ее порадовал профессионализм сотрудников полиции. Также ее впечатлил высокий уровень организации получения государственных услуг через единый портал.