Изделия нижегородских НХП защитят от подделки с помощью голограмм Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изделия нижегородских народных художественных промыслов защитят от подделки. Для этого каждый предмет будет иметь голограмму с уникальным номером, который в последующем можно проверить на сайте и узнать наименование предприятия, дистрибьютора, и даже имя художника. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Сергей Яковлев в ходе заседания комитета по экономике, промышленности и туризму ЗСНО 18 января.

По его словам, борьба с контрафактом – самый сложный вопрос на сегодня для отрасли народных художественных промыслов. Больше всех страдает Павловский завод художественных металлоизделий - столовые приборы предприятия в большом количестве подделываются и ввозятся из Китая и других стран, на втором месте по количеству подделок хохломская роспись. Нижегородские предприятия надеются, что ситуация поменяется после того, как будут внесены изменения в федеральное законодательство, а именно будут прописаны художественно-стилевые особенности изделий различных народных промыслов.

- Когда художественно-стилевые особенности изделий будут четко прописаны и закреплены законом, сотрудник таможни на посту сможет открыть карточку изделия и определить, контрафакт перед ним или нет, - пояснил Сергей Яковлев.

По итогам обсуждения депутаты сошлись во мнении, что необходимо проработать более детально этот вопрос.