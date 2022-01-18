322 новых случая коронавируса зафиксировано в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 322 новых случая заражения коронавирусом. По темпам прироста регион находится на четвертом месте в стране. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- За последние сутки в регионе скончались от коронавируса 22 человека. Общее число умерших с начала пандемии составило 10 247 человек, - говорится в сообщении на портале. – Также за сутки в регионе выздоровели 29 человек. Общее число выздоровевших сейчас составляет 224 069 человек.

Напомним, все крещенские купания в этом году пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений. Нижегородцев просят соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей. При этом людей, недавно сделавших прививку, медики просят вообще воздержаться от купаний.