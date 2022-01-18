В числе лучших на мировом первенстве
На этапе Кубка мира в Тбилиси мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, воспитанник арзамасской школы фехтования, в составе сборной России получил бронзу.
Мужские командные соревнования по сабле состоялись 17 января и стали заключительным видом программы. Российская команда поднялась на пьедестал, став третьей. Бронзовые медали получили Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко и Кирилл Тюлюков.
Кирилл является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.
По материалам Федерации фехтования России
На фото: Кирилл Тюлюков - справа