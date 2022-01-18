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Новости компаний18 января 2022 8:39

В числе лучших на мировом первенстве

Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков получил бронзу
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В числе лучших на мировом первенстве

В числе лучших на мировом первенстве

На этапе Кубка мира в Тбилиси мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, воспитанник арзамасской школы фехтования, в составе сборной России получил бронзу.

Мужские командные соревнования по сабле состоялись 17 января и стали заключительным видом программы. Российская команда поднялась на пьедестал, став третьей. Бронзовые медали получили Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко и Кирилл Тюлюков.

Кирилл является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

По материалам Федерации фехтования России

На фото: Кирилл Тюлюков - справа