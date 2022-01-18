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Происшествия18 января 2022 8:20

Отказавшуюся надеть маску нижегородку заблокировали в кабинке канатной дороги

Сразу после этого ее передали сотрудникам Росгвардии
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Настоящий масочный скандал разгорелся утром 18 января на нижегородской канатной дороге. Там одна из пассажирок отказалась надевать маску, из-за чего ее заблокировали в кабинке. По крайней мере, именно так объяснили свои действия сотрудники транспортного предприятия.

При этом сама женщина уверяла, что маску надела при входе в кабинку. Однако на выходе со стороны Нижнего Новгорода сотрудники отказались ее выпускать. Все это вызвало недовольство других пассажиров, ожидавших своей очереди.

- Выходи давай, ты нарушаешь наши права! – кричали ей другие пассажиры на видео, опубликованном на канале «Нижний № 1». – Люди на работу не могут уехать.

В итоге кабинку с ней прокатили целый круг, а на борской стороне передали ее сотрудника Росгвардии. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.