55 километров выделенных полос для автобусов планируют создать в Нижегородской агломерации до 2025 года

До 2025 года в Нижегородской агломерации планируется создать свыше 55 километров выделенных полос для общественного транспорта. Соответствующие планы были озвучены в ходе круглого стола, посвященного новой транспортной системе. Его участниками стали депутаты, представители ОНФ, представители профильных министерств и департаментов.

- Разработчики новой маршрутной сети предложили до 2025 года создать свыше 55 километров выделенных полос для общественного транспорта, - говорится в сообщении. – Также они предлагают создать свыше 60 новых остановочных пунктов, благоустроить разворотные площадки и установить камеры фото- и видеофиксации на выделенных полосах. Кроме того, планируется установить новые светофоры, контролирующие трафик движения.

По итогам обсуждения было решено распределить все эти мероприятия по степени их первостепенности, а затем оценить стоимость их внедрения.

- Такие работы, как, например, изменение разметки, можем начать уже весной, - отметил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов. - Главное при этом – обеспечить удобство для пользователей общественного транспорта, увеличить скорость передвижения по маршрутам, снизить время ожидания на остановках.