Парень и девушка пострадали в ДТП на проспекте Гагарина 17 января

Два человека пострадали в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде вечером 17 января. Авария случилась в районе Университета около 19:30, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- 29-летний водитель автомобиля SsangYong при повороте налево не предоставил преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с «Ладой» десятой модели, - сообщили в ГИБДД.

В результате пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки – 19-летняя девушка и 22-летний молодой человек. К счастью, травмы оказались не столь серьезными, и госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие были осмотрены медиками на месте, у обоих диагностированы ушибы мягких тканей головы.

По данным Госавтоинспекции, 17 января на дорогах Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 пострадали.