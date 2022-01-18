Более 20 домов в Канавинском районе останутся без света 18 января

Электричество отключат в 21 доме в Канавинском районе 18 января. Без света временно останутся как многоквартирные, так и частные дома, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

С 10:00 до 16:00 не будет света в домах № 40,42,44 по улице Есенина, а также в домах № 15,16,17,18,19 по улице Акимова в микрорайоне Мещерское озеро.

С 10:00 до 17:00 подача электроэнергии будет остановлена в частных домах в районе развязки около бывшего кинотеатра «Москва». Без света почти целый день придется сидеть жильцам домов № 1,8,3-6,5а,9,10 по улице Аэродромной, а также по адресам переулок Навашинский, 6,13 и переулок Степной, 8,8а,10.

В указанное время будут проводиться плановые работы на объектах ЖКХ.