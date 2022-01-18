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Общество18 января 2022 5:56

Нижегородцам, недавно привившимся от COVID-19, не рекомендуют купаться на Крещение

Перед тем, как окунуться в прорубь, необходимо проконсультироваться с врачом
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородцам рассказали о правилах купания на Крещение.

Нижегородцам рассказали о правилах купания на Крещение.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Нижегородцам, которые сделали прививку от коронавируса меньше месяца назад, не рекомендуют окунаться в прорубь на Крещение. Это связано с тем, что антитела после вакцинации вырабатываются через 21-40 дней, и в течение этого времени необходимо придерживаться противоэпидемиологических требований. Об этом рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По ее словам, перед купанием на Крещение необходимо проконсультироваться у врача. Неподготовленному человеку процедура купания в ледяной воде на морозе может принести больше вреда, чем пользы, особенно это касается людей из группы риска.

Не рекомендуется купаться в проруби детям до 7 лет, пожилым людям старше 65 лет, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями желудочно-кишечного тракта, дыхательной, нервной и эндокринной системы. И, конечно же, стоит остаться дома при наличии признаков любого респираторного заболевания, включая коронавирус.

Специалист не рекомендует окунаться в прорубь с головой из-за риска возникновения спазма сосудов головного мозга, а также употреблять до или после процедуры спиртные напитки.

Ранее «Комсомолка» публиковала список храмов, где пройдут богослужения на Крещение, а также список оборудованных купелей в Нижегородской области.