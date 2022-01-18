Институт прикладной физики РАН займётся разработкой квантового повторителя

Участник Научно-образовательного центра Нижегородской области - Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) – займется разработкой квантового повторителя, который в дальнейшем позволит защитить квантовую сеть от кибермошенников и утечки информации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Создание квантового повторителя является важным шагом на пути создания глобальной безопасной квантовой сети и повсеместного внедрения методов квантовой криптографии. Это технология, которая позволит в будущем минимизировать потери российской и мировой экономик от деятельности кибермошенников, – рассказал директор нижегородского научно-образовательного центра Игорь Федюшкин.

Разработка будет вестись по заказу ОАО «РЖД», которое в 2019 году заключило соглашение с Правительством РФ о развитии квантовых коммуникаций. В дальнейшем работа в области квантовых технологий будет вестись на территории Нижнего Новгорода. Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина» планируют создать в центральной части города рядом с основными научно-образовательными организациями. Здесь будут располагаться новые лаборатории, научно-технические помещения, центры прототипирования, инжиниринговые центры, а также рабочие пространства.