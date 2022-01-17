Ещё 6 сантиметров снега выпадет в Нижнем Новгороде за ближайшие сутки

Снежный покров в Нижнем Новгороде увеличится ещё на 6 сантиметров в ближайшие сутки. В связи с прогнозируемым снегопадом коммунальные службы тщательно готовятся к уборке снега. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

По прогнозу портала Gismeteo, снегопад начнется около семи часов вечера 17 января и продлится до конца вторника.

- Дорожные службы начинают новый цикл работ: в ближайшее время техника выйдет просыпать дороги, а после начала снегопада запланирована расчистка основных дорог, - заявили в ведомстве.

Особое внимание было также привлечено к проблеме проезда техники к местам сбора мусора, в краткие сроки ДУКи и ТСЖ обязаны обеспечить свободный доступ к площадкам складирования твердых бытовых отходов.

- Главам районов нужно держать на контроле ситуацию с проездом автомобилей скорой помощи к подъездам жилых домов и при необходимости с помощью спецтехники оказывать помощь данным транспортным средствам, - отметили в городском департаменте.

Напомним, что управляющемку компании ООО «Структура» грозит штраф за ненадлежащее содержание улицы Таганской в Нижнем Новгороде, где 16 января в снегу застрял автомобиль скорой помощи.

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