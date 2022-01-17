80,8% нижегородцев старше 60 лет прошли вакцинацию от COVID-19

В настоящее время 582 494 нижегородца 60 лет и старше прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это составляет 80.8% от числа подлежащих. Об этом «Комсмолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- По состоянию на 14 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,6%. Полную вакцинацию прошли 1 727 517 человек, а прививку первым компонентом сделали 1 797 473 нижегородцев, - сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

К слову, ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram отметил, что при новом штамме «омикрон» имеющиеся вакцины уже подтвердили свою эффективность.

Напомним, что за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 304 новых случая заражения COVID-19. Также в 40 районах Нижегородской области не выявили новых пациентов с коронавирусом.

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